Мобильное приложение Сбербанка вновь появилось в App Store

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Приложение для мобильного банкинга Сбера SBOL на платформе iOS появилось в App Store. Его можно скачать.

Разработчиком указана компания LLS Open Digital Solutions.

Приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS из-за антироссийских санкций. Кредитная организация создала аналогичный сервис "СБОЛ". Однако и его неоднократно удаляли из App Store.

Специалисты Сбербанка начали устанавливать аналог "Сбербанка Онлайн" на iPhone в своих отделениях. Кредитная организация создала свое программное обеспечение Sberbank Installer iOS. Благодаря этому граждане РФ могли посетить отделения банка, где на их телефон бесплатно устанавливали новое приложение.

По словам первого зампреда правления кредитной организации Кирилла Царева, по всей РФ около 5 тысяч офисов выполняют подобную функцию.