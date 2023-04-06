Чистая прибыль Альфа-Банка по МСФО за январь – февраль составила 26,1 млрд рублей

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Чистая прибыль Альфа-Банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь – февраль 2023 года составила 26,1 миллиарда рублей. Об этом рассказал главный управляющий директор кредитной организации Владимир Верхошинский.

"За январь и февраль 2023 года банк уже заработал 26,1 миллиарда рублей по стандартам МСФО, что на 70% лучше показателей первых двух месяцев докризисного 2021 года, в которых прибыль банка составила 15,4 миллиарда рублей", – передает ТАСС его слова.

Согласно опубликованным данным по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), чистый убыток банка за прошлый год составил 118,7 миллиарда рублей против показателя прибыли в 135 миллиардов в 2021 году.

Верхошинский отметил, что Альфа-Банк выявил разовый убыток в первой половине прошлого года. Это связано с тем, что часть активов банка в иностранной валюте была заблокирована. Также на финансовый результат и отчетность по РСБУ оказала влияние валютная переоценка.

Он добавил, что если не учитывать разовый убыток, то банк на уровне холдинговой компании показал прибыль во втором полугодии прошлого года в размере 300 миллионов долларов.

По словам Верхошинского, в 2022 году рост розничной кредитной сферы составил больше 20%, а малого и среднего бизнеса – свыше 30%. В то же время розничная клиентская база с начала прошлого года увеличилась на 17% и составила 26 миллионов человек. Кроме того, выросла и база корпоративных клиентов на 24%. Всего стало 1,3 миллиона компаний.

"Банк продолжает активно инвестировать в развитие бизнеса, сервис и технологичность, и в 2023 году данные вложения превысят показатели прошлого и 2021 года и составят не менее 18 миллиардов рублей", – сказал главный управляющий директор.

Верхошинский заявил, что санкции оказали влияние на Альфа-Банк, так как эта организация является крупнейшим банком в России по международным расчетам с банками и контрагентами в других государствах.

В марте 2022 года Великобритания ввела санкции в отношении Альфа-Банка. В апреле того же года в отношении Альфа-Банка власти Соединенных Штатов приняли решение ввести полные блокирующие санкции. Таким образом США усилили финансовый удар по России.

В феврале 2023 года Евросоюз ввел в действие десятый пакет антироссийских санкций, куда вошли в том числе ограничения в отношении банка "Тинькофф", Росбанка и Альфа-Банка.

Отмечается, что данные финансовые организации якобы осуществляют деятельность, обеспечивающую доходы российского правительства.



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