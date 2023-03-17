Мобильные приложения подпавших под санкции банков пропали из Google Play

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Мобильные приложения банков "Левобережный", "Приморье" и "Уралсиб" пропали из онлайн-магазина Google Play. Установить приложения финансовых организаций не смогут пользователи смартфонов и гаджетов на базе Android.

До этого мобильные приложения банков "Уралсиб", "Приморье" и "Левобережный" были удалены из AppStore. Возможности установить удаленные приложения со смартфона лишились владельцы смартфонов и гаджетов на базе iOS.

Тогда же была обнаружена пропажа из AppStore приложений банков "Тинькофф" и "Зенит". В пресс-службе "Тинькофф" клиентам рекомендовали сохранять спокойствие и объяснили, что установленное ранее приложение кредитной организации будет работать без изменений.

Ранее пользователям Android-смартфонов стало недоступно приложение банка "Санкт-Петербург". Владельцам гаджетов ограничили доступ к скачиванию МТС-банка.

24 февраля Евросоюз анонсировал десятый пакет антироссийских санкций. В него вошли в том числе ограничения в отношении банка "Тинькофф", Росбанка, Альфа-Банка. Ограничения также затронули банки "Приморье", "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит", "Левобережный", а также Ланта-банк, Металлинвестбанк, Московский кредитный банк, МТС-банк, СДМ-банк, Уральский банк реконструкции и развития.



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