Компания Apple решила проблему, позволявшую хакерам прослушивать наушники

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Компания Apple исправила уязвимость своих наушников AirPods и Beats, из-за которой их могли прослушивать хакеры. Эксперты выпустили новые прошивки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сайт MacRumors.

Для наушников Beats Fit Pro и Powerbeats Pro специалисты фирмы подготовили программное обеспечение 5B66. Для AirPods, AirPods Pro и AirPods Max – обновление 5E133, оно вышло еще месяц назад. Также компания выпустила прошивку 5E135, но в документах не сообщается, какие изменения она приносит. Не подверглись атаке злоумышленников только AirPods первого поколения.

Наушники Beats и AirPods, сопряженные с устройствами с операционными системами iOS или macOS, обновят прошивку автоматически. Владельцы Android сделать это могут при помощи специального приложения.

Ранее сообщалось, что в России цена iPhone 12 mini стала ниже почти на 30%. В среднем за последние три года устройство подешевело на 20 тысяч рублей. Если в 2020 году оно стоило 70 тысяч рублей, то в 2023 году – 50 тысяч рублей.

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