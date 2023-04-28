Цена на iPhone 12 mini в России упала почти на 30%

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За последние три года стоимость iPhone 12 mini упала в среднем на 20 тысяч рублей, сообщает "Газета.ру".

На старте продаж в 2020 году цена на модель достигала 70 тысяч рублей, однако теперь его можно купить за 50 тысяч. Таким образом, падение стоимости составило почти 30%.

iPhone 12 mini имеет 5,4-дюймовый экран Super Retina XDR с разрешением 2 340×1 080 пикселей. Смартфон оснащен процессором Apple A14 Bionic, а также двойной камерой с широкоугольным и сверхширокоугольным датчиками на 12 Мп каждый. Фронтальная камера тоже получила разрешение 12 Мп. Кроме того, данная модель линейки iPhone под номером 12 имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP68, емкость аккумулятора составляет 2 227 мАч.

Последним смартфоном Apple модели mini стал iPhone 13 mini.

Ранее сообщалось, что в России рекордно подешевел iPhone 13. Цена подешевела на 20% по сравнению со стартом продаж. Гаджеты линейки iPhone 13 вошли в тройку самых популярных смартфонов у москвичей в 2022 году.

Кроме того, на 20% упала стоимость iPhone 14. Осенью 2022 года цена на смартфоны составляла 85 тысяч рублей, а в марте текущего года стоимость гаджетов упала до 65 тысяч рублей.

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