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17:04

Зрителям могут запретить проносить свою еду в кинотеатры

власть культура

17:04

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Фото: depositphotos/Syda_Productions

В кинотеатрах могут запретить проносить с собой еду и напитки, купленные в другом месте. Как рассказали "Интерфаксу" в Минкультуры РФ, представители киносетей жалуются на существенное падение доходов.

Проект законопроекта, подготовленный министерством, размещен на портале нормативных правовых актов. В ведомстве рассчитывают "выслушать разные мнения и принять окончательное решение".

Также в Минкультуры предлагают "не закрепить на законодательном уровне обязанность кинотеатров по обеспечению безопасности, а прописать/установить в законодательстве правила функционирования и посещения кинотеатров".

В Минкульте предложили запретить приносить еду в кинозалы

Такие правила обязывают кинотеатры утверждать правила посещения кинотеатра и до покупки билета разъяснять зрителям правила посещения.

Запрет на съемку в кинотеатрах связан с тем, что на практике, пиратов, снимающих в кинотеатре, невозможно привлечь к административной ответственности, поскольку нельзя доказать их намерение извлечь доход.

В связи с этим в специальное отраслевое законодательство предлагается ввести запрет на осуществление съемки в кинотеатре, а в КоАП установить ответственность за аудио-фото-видеозапись фильмов в кинозалах.

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власть культура

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