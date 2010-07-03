Началась реконструкция здания кинотеатра "Саяны"

Реконструкция здания кинотеатра "Саяны" началась в столичном районе Ивановское. Работы планируют завершить в 2020 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании ADG group, которая занимается реконструкцией кинотеатров.
Кинотеатр закрыт с 2005 года. Здание не будут сносить, а обновят изнутри. Предстоит заменить коммуникации, обновить планировку и системы пожаротушения. Кинозалы сделают более современными и безопасными. После реконструкции "Саяны" откроются уже как современный районный центр.
Там будут три наземных и один подземный технический этаж. На первом этаже откроются продуктовый магазин, аптека, оптика, отделение банка, магазин товаров для дома и семейные кафе. На втором этаже разместится кинотеатр южнокорейской сети CJ CGV на 453 места. Третий этаж займут салоны сервисных услуг.
"Саяны" сохранят узнаваемый фасад, историческое название и винтажную вывеску.
Здание кинотеатра построено в 1981 году по проекту архитекторов Виктора Лебедева, Александра Цивьяна и Бориса Шабунина. В конце 2014 года его выкупила ADG group, включив в программу реконструкции 39 устаревших кинотеатров Москвы, построенных в период с 1938 по 1988 год.
Эти объекты превратят в многофункциональные центры, совмещающие в себе функцию показа кино, общепит и образовательные функции.
Ранее Мосгорнаследие выдало разрешение на проведение противоаварийных работ в здании кинотеатра "Слава" на шоссе Энтузиастов. После их завершения планируется начать подготовку проекта реставрации объекта.
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