Реконструкцию здания администрации Парка Горького начнут в конце года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по реконструкции здания администрации Парка Горького на Крымском Валу планируют начать в конце года. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе архитектурного бюро Kleinewelt Architekten, которое разработало проект реконструкции.

Проект предусматривает сохранение тех частей здания, которые находятся под охраной как культурное наследие. К таковым относятся, в частности, капитальные стены 1930-х годов. При этом конструкции, не имеющие исторической ценности, заменят. Ожидается, что работы продлятся около года, уточнили в архитектурном бюро.

В пресс-службе Kleinewelt Architekten также пояснили, что здание администрации Парка Горького неоднократно перестраивалось, менялось и его назначение. "Наш проект предполагает максимальное приближение внешнего облика здания к проекту начала 30-х годов", − подчеркнули в архитектурном бюро.

В рамках реконструкции планируют раскрыть некогда заложенные оконные проемы. Также в глухом углу здания со стороны реки расположатся новые окна, которые станут дополнительным источником естественного освещения. Кроме того, по проекту, "в здании появится атриум, пронизывающий все этажи и выполняющий роль композиционного центра пространства".

Специалисты Kleinewelt Architekten также собираются изменить планировочную структуру здания, сделав ее "более чистой и удобной". Ранее не использовавшийся подвал в ходе работ станет просторнее, там появятся световые приямки. Его можно будет переоборудовать в столовую и переговорную комнату, отметили в пресс-службе, добавив, что реконструкция будет вестись за счет городского бюджета.

Ранее в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова сообщили, что административный корпус в Парке Горького отреставрируют.

В 1893 году здание спроектировал архитектор Сергей Шервуд. Оно строилось для Крымского механического пароходостроительного, чугунно-литейного и котельного завода. Затем в нем располагался заводской цех братьев Бромлей.

В 1923 году заводской цех был перестроен архитектором Алексеем Щусевым в павильон кустарной промышленности. Когда через пять лет на этом месте было решено обустроить парк культуры и отдыха, Эль Лисицкий разработал проект перестройки павильона в стиле конструктивизма. Позже здание достраивали Василий Войнов совместно с бразильским коллегой Родриго Дакостой. С 1933 года и до войны в павильоне работал кинотеатр "Великан".