Выразительные парки: 12 фотогеничных локаций столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самые популярные столичные локации для фотосессий на природе назвали в PR-службе "Мосгорпарка".

Одним из лидеров рейтинга стала входная площадь Парка Победы, откуда открывается вид на монумент Победы и фонтаны главной аллеи. Хештегом #поклоннаягора, по данным Мосгорпарка, отмечено более 118 тысяч постов в Instagram.

Популярностью у москвичей и гостей столицы также пользуется зеркальный лабиринт в новом парке "Ходынское поле". Арт-объект представляет собой несколько зеркальных столбов разной высоты. В ясную погоду они отбрасывает похожую на лабиринт фигурную тень, позволяя сделать оригинальные снимки.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Грот графа Орлова в Нескучном саду прячется в зелени и уже снискал славу романтичного места для свиданий влюбленных пар. Грот также станет превосходной декорацией для мистических фотосессий в стиле Средневековья, отметили в Мосгорпарке.

Расположенная на 18-метровой высоте смотровая площадка на крыше главного входа в Парк Горького позволяет разглядеть город и парк в деталях. Оттуда открывается панорамный вид на партер с музыкальным фонтаном и мозаичными вазонами. С крыши главного входа также видны зеленый массив Воробьевых гор, Шуховская радиобашня, Андреевский мужской монастырь, главное здание МГУ и "Башня Федерация".

Кроме того, эффектные кадры можно сделать, прогуливаясь по уличным экспозициям Музея истории ВМФ в парке "Северное Тушино". В частности, посетители охотно фотографируются на фоне большой дизельной подводной лодки, экраноплана "Орленок", десантного катера "Скат", уточнили представители Мосгорпарка.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В число наиболее фотогеничных московских локаций также попали парящий мост и флорариум парка "Зарядье". С уникального по своей конструкции моста открываются живописные виды Кремля и набережных Москвы-реки, а в оранжерее все желающие могут сделать эффектные снимки на фоне цветов, трав и суккулентов.

Увитая виноградом арочная конструкция–берсо в Саду имени Баумана привлекает посетителей как летом, так и осенью. Кроме того, особая подсветка делает берсо интересным местом для вечерних съемок. Другой популярной локацией Мосгорпарк назвал поляну у Большого дворца в музее-заповеднике "Царицыно". Именно там проходят различные культурные мероприятия.

Фотосессии в стиле фэнтези и съемки в формате love story любят устраивать весной в яблоневом саду на территории парка "Ангарские пруды". Цветущие яблони напоминают японскую сакуру и, по словам фотографов, очень гармонично смотрятся в кадре.

В Лианозовском парке эпицентром фотосессий стал ажурный "Мост влюбленных". На его чугунных завитках молодожены и влюбленные вешают замочки, символически скрепляя свою любовь. Эта локация находится возле северного входа в парк, по соседству с детской площадкой "Замок", напомнили в Мосгорпарке.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Замыкает список лучших фотолокаций в столичных парках смотровая площадка, которая расположена на территории ландшафтного парка "Митино" – рядом с Фестивальной площадью. Там организовали специальную фотозону: посетитель стоит будто в картинной раме на фоне паркового пейзажа и урбанистической перспективы района Митино.

Ранее столичный комитет по туризму составил рейтинг достопримечательностей Москвы, которые, согласно числу хештегов в Instagram, пользуются особым вниманием у интернет-пользователей. Первые строчки в нем заняли Красная площадь и ВДНХ. В частности, число публикаций с хештегом #вднх в Instagram уже превысило 1,9 миллиона и продолжает расти.