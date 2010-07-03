Фото: портал мэра и правительства Москвы

Названы самые популярные маршруты портала "Узнай Москву". Порталом воспользовались более 300 тысяч человек с начала прогулочного сезона. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. В 2019 году сезон стартовал в конце апреля.

"Популярность портала "Узнай Москву" у москвичей и гостей города постоянно растет. За два месяца этого сезона пользователи совершили на 20% больше прогулок по маршрутам портала в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Традиционно самым популярным экскурсионным маршрутом оказался "Покажи Москву". С конца апреля его изучили около 5000 человек", – сказал руководитель проекта Сергей Шакрыл.

"Покажи Москву" – это маршрут длиной 4,5 километра, прогулка занимает 80 минут. На этом маршруте можно увидеть 10 достопримечательностей в историческом центре Москвы, в том числе Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, дом генерал-губернатора Москвы, Саввинское подворье, МХТ имени Чехова, Большой театр и другие.

На втором месте по популярности – маршрут "Мистическая Москва", который знакомит с таинственными местами столицы. Экскурсия начинается на метро "Маяковская", где находятся "шепчущие" колонны. Ею заинтересовались 3000 пользователей.

Далее маршрут проходит мимо "Булгаковского дома" на Большой Садовой (дом № 10), где проходили основные действия романа "Мастер и Маргарита". Затем люди попадают к Дому Гоголя на Никитском бульваре (дом № 7а), где писатель провел последние годы жизни и где сжег второй том "Мертвых душ".

Прогулка "Московское метро" знакомит пользователей со станциями метрополитена, которые являются объектами культурного наследия – это "Комсомольская", "Проспект Мира", "Новослободская", "Смоленская", "Бауманская" и другие.

