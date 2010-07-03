Москвичей проведут по самым мистическим местам столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Посвященный городским легендам маршрут появился на портале "Узнай Москву". Придумала маршрут команда учеников школы №1575, которая победила в ежегодном конкурсе проектов "Школа реальных дел", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, маршрут разработали ко Дню защиты детей.

На прогулке можно узнать о секретах станции метро "Маяковская", о том, почему район Патриарших прудов раньше имел дурную славу, а также о том, почему два памятника писателю Николаю Гоголю оказались рядом.

Ранее на портале появился маршрут по 16 историческим станциям подземки. Экскурсию создали ко дню рождения Московского метрополитена, которому 15 мая исполнилось 84 года. При создании экскурсии по станциям, признанным архитектурным достоянием города, историкам помогали сотрудники подземки.

Проект "Узнай Москву" содержит описания более 1,7 тысячи зданий и сооружений, 607 памятников, 290 музеев, 170 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 76 тематических прогулочных маршрутах.