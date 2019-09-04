Телефоны более 400 млн пользователей Facebook утекли в Сеть

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Телефонные номера сотен миллионов пользователей Facebook из разных стран попали в интернет. Об этом сообщает портал TechCrunch.

По информации портала, в свободном доступе находилась база из более чем 419 миллионов телефонных номеров, привязанных к аккаунтам в Facebook. В частности, 133 миллионов записей с личными данными касались американцев, 50 миллионов – жителей Вьетнама. Еще 18 миллионов телефонных номеров принадлежали британцам. Впоследствии база была удалена.

Отмечается, что все записи в базе содержали идентификационный номер аккаунта и привязанный к нему номер телефона. Также в ряде случаев присутствовали сведения о том, в какой стране проживает пользователь, об его имени и поле. Как считают эксперты TechCrunch, попавшие в Сеть данные могли облегчить отправку владельцам телефонов спама.

Кто именно собрал информацию о пользователях Facebook, установить пока не удалось. Представители соцсети предположили, что неизвестные получили эти сведения при помощи функции поиска людей по номерам их телефонов. С апреля 2018 года функция была дезактивирована, отметили в компании.

В середине августа агентство Bloomberg сообщало, что компания Facebook платила сотням подрядчиков за расшифровывку голосовых сообщений пользователей своих приложений. Рассказавшие об этом сотрудники Facebook предпочли остаться неназванными из-за опасений потерять работу. В руководстве компании подтвердили эту информацию, указав, что некоторое время назад перестали расшифровывать звуковые сообщения, а пользователи сами соглашались на расшифровку в приложении Messenger для Facebook.