Телефоны более 400 млн пользователей Facebook утекли в Сеть

08:42
08:42
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Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Телефонные номера сотен миллионов пользователей Facebook из разных стран попали в интернет. Об этом сообщает портал TechCrunch.
По информации портала, в свободном доступе находилась база из более чем 419 миллионов телефонных номеров, привязанных к аккаунтам в Facebook. В частности, 133 миллионов записей с личными данными касались американцев, 50 миллионов – жителей Вьетнама. Еще 18 миллионов телефонных номеров принадлежали британцам. Впоследствии база была удалена.
Отмечается, что все записи в базе содержали идентификационный номер аккаунта и привязанный к нему номер телефона. Также в ряде случаев присутствовали сведения о том, в какой стране проживает пользователь, об его имени и поле. Как считают эксперты TechCrunch, попавшие в Сеть данные могли облегчить отправку владельцам телефонов спама.
Кто именно собрал информацию о пользователях Facebook, установить пока не удалось. Представители соцсети предположили, что неизвестные получили эти сведения при помощи функции поиска людей по номерам их телефонов. С апреля 2018 года функция была дезактивирована, отметили в компании.
В середине августа агентство Bloomberg сообщало, что компания Facebook платила сотням подрядчиков за расшифровывку голосовых сообщений пользователей своих приложений. Рассказавшие об этом сотрудники Facebook предпочли остаться неназванными из-за опасений потерять работу. В руководстве компании подтвердили эту информацию, указав, что некоторое время назад перестали расшифровывать звуковые сообщения, а пользователи сами соглашались на расшифровку в приложении Messenger для Facebook.
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