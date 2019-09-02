Facebook скроет счетчик лайков, чтобы не расстраивать пользователей

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В приложении Facebook на Android началось тестирование функции скрытия количества лайков под постами, в будущем администрация соцсети планирует распространить этот подход на всю платформу, пишет портал TechCrunch.

Как уточняется в материале, Facebook хочет остановить гонку пользователей за внимание к своим публикациям, чтобы не вызывать у авторов менее популярных постов "неприятных ощущений". Также руководители площадки считают, что нововведение сократит количество удаляемых из-за недостаточного внимания аудитории сообщений.

Вместо количества лайков под записями будет представлен список отреагировавших на пост пользователей. Для широкой публики эта возможность пока недоступна.

В июле скрывать количество лайков под публикациями пользователей в нескольких странах мира начал Instagram. Точное количество лайков там может увидеть только сам автор, а его подписчики – нет. Эксперты выразили мнение, что это было сделано для того, чтобы юзеры перестали гнаться за лайками и начали писать больше постов, не сравнивая свою страницу с более популярными аккаунтами.