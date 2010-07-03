Instagram начал тестировать новый мессенджер

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Новое приложение Threads позволит пользователям делиться контентом с друзьями в Instagram. Его разрабатывают специалисты Facebook, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По информации издания, в Threads можно будет делиться публикациями, снимками и видеозаписями. Пользователи также получат возможность сообщать друзьям о своем местоположении и скорости передвижения.

Отмечается, что сейчас новое приложение проходит внутреннее тестирование. Представители Instagram информацию о Threads пока не комментируют.

В июле Instagram начала скрывать количество лайков под публикациями пользователей в нескольких странах мира. Теперь точное количество лайков там может увидеть только сам автор поста, а его подписчики – нет. Эксперты выразили мнение, что это было сделано для того, чтобы пользователи перестали гнаться за лайками и начали писать больше постов, не сравнивая свою страницу с более популярными аккаунтами.

Кроме того, в середине июля в ряде стран пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе сервиса. Большинство жалоб (59%) касались проблем с загрузкой новостной ленты. Еще у 26% пользователей возникли трудности с авторизацией. В 14% случаев жалобы были связаны с веб-сайтом Instagram.