Аптеки должны регулировать вопрос нехватки преднизолона – Минздрав

Препарат преднизолон не входит в ассортимент обязательных препаратов для оказания медицинской помощи, поэтому аптеки должны сами закупать его. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Формирование ассортимента лекарственных препаратов, не включенных в указанный перечень, осуществляется аптечными организациями самостоятельно с учетом особенностей спроса, затрат на хранение, логистику и так далее", – сказано в сообщении ведомства.
Ранее Минздрав Краснодарского края сообщил, что преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках жаловались люди в социальных сетях, имеется в аптеках в достаточном количестве. Однако, по данным Сочинского городского аптечного управления, у поставщиков есть сложности с поставками препарата в таблетках.
Преднизолон – синтетический аналог гормона гидрокортизона, синтезируемого надпочечниками. Он используется при бронхиальной астме, аллергии, кожных заболеваниях, различных формах лейкемии. Препарат обладает противовоспалительным и противошоковым эффектом.
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