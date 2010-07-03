Аптеки должны регулировать вопрос нехватки преднизолона – Минздрав

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Препарат преднизолон не входит в ассортимент обязательных препаратов для оказания медицинской помощи, поэтому аптеки должны сами закупать его. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Формирование ассортимента лекарственных препаратов, не включенных в указанный перечень, осуществляется аптечными организациями самостоятельно с учетом особенностей спроса, затрат на хранение, логистику и так далее", – сказано в сообщении ведомства.

Ранее Минздрав Краснодарского края сообщил, что преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках жаловались люди в социальных сетях, имеется в аптеках в достаточном количестве. Однако, по данным Сочинского городского аптечного управления, у поставщиков есть сложности с поставками препарата в таблетках.

Преднизолон – синтетический аналог гормона гидрокортизона, синтезируемого надпочечниками. Он используется при бронхиальной астме, аллергии, кожных заболеваниях, различных формах лейкемии. Препарат обладает противовоспалительным и противошоковым эффектом.

