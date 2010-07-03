Собрать девочку в первый класс будет дороже, чем мальчика

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Комплект вещей, канцелярских принадлежностей и учебников, которые потребуются в новом учебном году, обойдется родителям мальчиков почти на 4500 рублей дешевле, чем родителям девочек. Расчеты опубликованы в четверг на сайте Росстата.
"В среднем по России, чтобы собрать в школу мальчика потребуется 18500,99 рубля, девочку – 22956,27 рубля", – сказано в сообщении.
Дороже всего собрать мальчика в первый класс в Чукотском автономном округе (24875 рублей), девочку – в Камчатском крае (31737,82 рубля).
Дешевле всего собрать первоклассника в школу можно в Ингушетии (13458,64 рубля), первоклассницу – в республике Алтай (15967,83 рубля).
"Набор первоклассника" включает в себя школьную и спортивную формы, канцелярские товары и ранец. Специалисты ведомства опирались на то, что в среднем "набор первоклассника" включает в себя: брюки (2 шт.), сорочку (3 шт.), джемпер (1 шт.), туфли летние (1 шт.), ботинки, полуботинки (1 шт.). Набор для девочки состоит из платья, сарафана (2 шт.), блузки (3 шт.), юбки (2 шт.), джемпера (1 шт.), туфель летних (1 шт.), ботинок (1 шт.), колготок (3 шт.).
Впервые с 2016 года изменения стоимости "набора первоклассника" для мальчика и девочки оказались ниже индекса потребительских цен. В этом году увеличение его цены по отношению к июлю 2018 года составило 3,2% для мальчика и 2% для девочки.
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