Мексиканский регулятор одобрил к применению "Спутник V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" одобрена к применению мексиканским регулятором. ОБ этом рассказала замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель.

Сообщается, что регулятор COFEPRIS разрешил экстренное использование российского препарата.

"Таким образом, появляется возможность для ввоза препарата и его применения", – передает РИА Новости слова Лопес-Гатель.

Замминистра отметила, что в ближайшее время российская сторона подпишет контракт на поставку препарата. Документ уже подписал министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер.

Ранее президенты Мексики и России Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Владимир Путин провели телефонный разговор. В ходе беседы обсуждалось противодействие распространения коронавируса. В частности, лидеры стран рассмотрели вопросы организации поставок в Мексику вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Накануне стало известно, что эффективность российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%. При этом препарат оказался одинаково эффективен против новых штаммов коронавируса.