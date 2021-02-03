Мексиканский регулятор одобрил к применению "Спутник V"

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" одобрена к применению мексиканским регулятором. ОБ этом рассказала замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель.
Сообщается, что регулятор COFEPRIS разрешил экстренное использование российского препарата.
"Таким образом, появляется возможность для ввоза препарата и его применения", – передает РИА Новости слова Лопес-Гатель.
Замминистра отметила, что в ближайшее время российская сторона подпишет контракт на поставку препарата. Документ уже подписал министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер.
Ранее президенты Мексики и России Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Владимир Путин провели телефонный разговор. В ходе беседы обсуждалось противодействие распространения коронавируса. В частности, лидеры стран рассмотрели вопросы организации поставок в Мексику вакцины от COVID-19 "Спутник V".
Накануне стало известно, что эффективность российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%. При этом препарат оказался одинаково эффективен против новых штаммов коронавируса.
По итогам испытаний эффективность "Спутника V" составила почти 92%
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