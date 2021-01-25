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Политика

20:18

Президент Мексики пригласил Путина посетить страну

за рубежом политика

Фото: телеграм-канал Andrés Manuel López Obrador

Президент Мексиканских Соединенных Штатов Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время телефонного разговора пригласил российского лидера Владимира Путина посетить страну. Об этом сообщается в Telegram-канале мексиканского президента.

Как отметили в пресс-службе Кремля, в ходе разговора стороны указали на конструктивный и взаимовыгодный характер российско-мексиканских отношений. По мнению лидеров, они успешно развиваются по различным направлениям.

Также обсуждалось противодействие распространения коронавируса. Президенты рассмотрели вопросы организации поставок в Мексику вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Ранее стало известно, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.

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