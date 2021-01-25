Президент Мексики заразился COVID-19

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Фото: AP/TASS/Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.
"С сожалением информирую вас о том, что заражен COVID-19", – сообщил глава государства в Twitter.
Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días.— Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021
Он уточнил, что испытывает легкие симптомы заболевания. При этом президент уже получает лечение.
"Как и всегда, я остаюсь оптимистом", – отметил Обрадор.
Он добавил, что на утренних конференциях его заменит министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро.
Накануне сообщалось, что президент Мексики проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Сообщалось, что беседа состоится 25 января в 17:00 по московскому времени.
Планировалось, что президенты обсудят будущее двусторонних отношений, а также поставки российских вакцин от коронавируса.
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