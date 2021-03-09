Шведские ученые считают, что "Спутник V" может быть эффективнее других вакцин

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Исследователи из шведского Университета Умео заявили, что "Спутник V" работает эффективнее против коронавируса, чем все другие вакцины, сообщает SVT Nyheter.
Вместе с исследователями из Германии и Нидерландов ученые обнаружили, что некоторые вакцины попадают в клетку не так, как считалось ранее. Это означает, что они могут работать лучше, чем другие вакцины.
"Раньше считалось, что все вакцины, в которых аденовирус использовался в качестве переносчика, используют протеин S в качестве "ключа" для проникновения в клетки. Но когда мы попытались повторить это в лаборатории, то мы не смогли этого доказать. Затем мы начали изучать другой белок, так называемый гексонный, и увидели, что именно этот белок действует как "ключ" в клетку", – пояснил профессор вирусологии в Университете Умео Никлас Арнберг.
По его словам, вакцины с гексоновыми белками эффективнее вакцин, в которых используется протеин S. Он добавил, что российская вакцина наиболее эффективна против коронавируса.
Арнберг подчеркнул, что вакцину "Джонсон и Джонсон" принимают только одну дозу, а "Спутник V" – две. Профессор считает, что это из-за этого "Спутник V" обеспечивает лучшую защиту, чем "Джонсон и Джонсон".
ВОЗ допустила включение "Спутника V" в список рекомендуемых вакцин в ноябре 2020 года. Организация в связи с этим обращалась в Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Позже Всемирная организация здравоохранения повторно выразила заинтересованность в российском препарате. Тогда представители структуры подчеркнули, что обмен информации между сторонами продолжается.
Основной объем вакцинации в РФ от COVID-19 должен быть завершен к осени
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