Вакцина "Спутник V" прошла этап научной консультации регулятора ЕС

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Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА, которое является лекарственным регулятором Евросоюза, завершило консультирование разработчика российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЕМА.

"В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения (marketing authorisation)", – говорится в сообщении.

В ЕМА пояснили, что научное консультирование является отлаженным процессом, который доступен всем компаниям, чтобы облегчить подготовку их программы разработки.

Представитель агентства отметил, что пока не было получено заявки от разработчика "Спутника V".

"Поскольку мы еще не получили заявку на регистрацию вакцины, мы не можем указать на согласованный на данный момент график. Как только мы получим такую заявку от компании, мы об этом сообщим", – отметил представитель европейского лекарственного регулятора.

Ранее стало известно, что специалисты ВОЗ рассчитывают, что российская вакцина "Спутник V" после сертификации войдет в программу COVAX. Проект представляет собой международный механизм, который был запущен ВОЗ, специалистами Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям.

Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя так называемые финансируемые государства.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее охарактеризовала первые две российские вакцины от коронавируса – "Спутник V" и "ЭпиВакКорону". По ее словам, препараты работают по разному принципу, однако объединяет их высокая эффективность.