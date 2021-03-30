Врач призвал пожилых людей в Москве не пренебрегать мерами профилактики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников рекомендовал пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями продолжать соблюдать меры безопасности, так как риск заражения коронавирусом в Москве сохраняется, сообщает ТАСС.
Специалист отметил, что по сравнению с декабрем число заболевших снижается, стационары постепенно перепрофилируются под плановую деятельность, однако новые случаи заражения еще продолжают появляться, многие переносят болезнь тяжело.
"Обязательно нужно продолжать использовать маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и избегать посещения общественных мест без необходимости", – добавил Тяжельников.
Врач напомнил, что эффективным средством профилактики коронавируса является вакцинация. Он также отметил, что после зимы организм истощен и ослаблен, поэтому ему нужно помочь.
"Одевайтесь по сезону, не спешите снимать головные уборы и оголяться, не доверяйте весеннему солнцу. Переохлаждение – это стресс для организма, который делает нас уязвимым для вирусов и бактерий", – сказал специалист, добавив, что также нужно питаться сбалансированно.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу может появиться к июлю – августу 2021 года. Она отметила, что при ускоренном процессе вакцинации сроки могут стать еще короче.
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