Гинцбург дал советы привившимся от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
После получения второго компонента вакцины от коронавируса "Спутник V" в течение трех недель стоит соблюдать меры предосторожности. Это необходимо, чтобы иммунитет успел сформироваться, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"Хотел бы обратить внимание всех граждан, прошедших вакцинацию, на необходимость продолжать соблюдать индивидуальные защитные меры – носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, ограничить посещение общественных мест и пользование общественным транспортом – в период между введением первого и второго компонентов вакцины, а также в течение еще трех недель после второй прививки", – приводит РИА Новости слова специалиста.
Соблюдение данных правил позволит сформировать организму надежную защиту. Она составляет почти 92 процента, а это крайне важно для людей старшего возраста, заключил Гинцбург.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу может появиться к июлю – августу 2021 года. Она отметила, что при ускоренном процессе вакцинации сроки могут стать еще короче.
До этого инфекционист допустил рост заболеваемости COVID-19 в России. Специалист напомнил, что в начале марта ВОЗ отмечала подъем заболеваемости COVID-19 в Европе. Риски увеличения числа случаев заражения коронавирусом существуют и в России, уверен врач.
Эксперт назвал сроки формирования иммунитета к COVID-19 после вакцинации
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