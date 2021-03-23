Биолог рассказал, с чем связаны побочные эффекты и смерти после вакцинации AstraZeneca

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Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев прокомментировал большое количество сообщений о побочных эффектах вакцины AstraZeneca. Специалист выразил мнение, что это может быть связано с тем, что у компании "хорошо налажена система отслеживания побочных эффектов".
Дискуссия по поводу применения вакцины AstraZeneca возникла на фоне ее негативных последствий в ряде случаев. В Германии после вакцинации против COVID-19 зарегистрировали 13 случаев появления тромбоза у людей в возрасте от 20 до 63 лет. Трое из них умерли. После прививки препаратом AstraZeneca впала в кому и позже скончалась 27-летняя медсестра в Грузии. Минздрав страны заявил, что у нее случился анафилактический шок. Также две смерти после применения вакцины зафиксированы в Дании.
В связи с этим применение вакцины AstraZeneca было приостановлено в 17 странах, включая Германию, Францию, Италию, Нидерланды, Данию, Норвегию, Испанию и другие. В самой фармацевтической компании сообщили, что не нашли связи с повышенным риском возникновения тромбов от лекарства.
После расследования комитет фармаконадзора по оценке рисков европейского лекарственного регулятора ЕМА подтвердил безопасность и эффективность препарата AstraZeneca. Однако в комитете отметили, что изучение побочных эффектов вакцины будет продолжаться, потому что нельзя категорически исключить такой возможной связи.
Скулачев также отметил, что вне зависимости от конкретной вакцины есть люди, которые в принципе не переносят прививки. У них развивается быстрая аллергическая реакция (анафилактический шок), которую можно купировать, но рядом должен находиться врач и следить.
"Такая опасность есть, это происходит с любыми вакцинами. Людям, у которых однажды развивалась похожая реакция на прививку, к сожалению, прививаться нельзя", – сообщил специалист.
При этом Скулачев отметил, что AstrаZeneca – это "самая неудачная среди четырех главных вакцин в мире" и "у нее меньше эффективность".
Именно поэтому комитет фармаконадзора по оценке рисков европейского лекарственного регулятора ЕМА после приостановки применения вакцины выпустила официальный релиз о ее возобновлении, сообщил эксперт.
Скулачев добавил, что польза несравнимо перевешивает риски побочных эффектов также для остальных вакцин. "Если вы заболеете ковидом, то ваши риски в тысячу раз больше, чем при вакцинации", – заключил Скулачев.
Ранее в Центре Гамалеи сообщили о потенциальной третьей волне COVID-19. По мнению специалистов, она может наступить в России в апреле – мае.
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