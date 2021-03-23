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Общество

16:38

Биолог рассказал, с чем связаны побочные эффекты и смерти после вакцинации AstraZeneca

медицина общество эксклюзив

Фото: AP Photo/Daniel Cole

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев прокомментировал большое количество сообщений о побочных эффектах вакцины AstraZeneca. Специалист выразил мнение, что это может быть связано с тем, что у компании "хорошо налажена система отслеживания побочных эффектов".

У меня нет информации про "Спутник-V", но Pfizer и Moderna тоже дают иногда, очень редко анафилактические шоки. Так что это не особенность вакцины AstrаZenecа, просто эта компания страдает своей аккуратностью, у них очень хорошо налажена система отслеживания побочных эффектов. Поэтому кажется, что их больше. Но если реально посмотреть на статистику, такого нет.
Максим Скулачев
ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог

Дискуссия по поводу применения вакцины AstraZeneca возникла на фоне ее негативных последствий в ряде случаев. В Германии после вакцинации против COVID-19 зарегистрировали 13 случаев появления тромбоза у людей в возрасте от 20 до 63 лет. Трое из них умерли. После прививки препаратом AstraZeneca впала в кому и позже скончалась 27-летняя медсестра в Грузии. Минздрав страны заявил, что у нее случился анафилактический шок. Также две смерти после применения вакцины зафиксированы в Дании.

В связи с этим применение вакцины AstraZeneca было приостановлено в 17 странах, включая Германию, Францию, Италию, Нидерланды, Данию, Норвегию, Испанию и другие. В самой фармацевтической компании сообщили, что не нашли связи с повышенным риском возникновения тромбов от лекарства.

После расследования комитет фармаконадзора по оценке рисков европейского лекарственного регулятора ЕМА подтвердил безопасность и эффективность препарата AstraZeneca. Однако в комитете отметили, что изучение побочных эффектов вакцины будет продолжаться, потому что нельзя категорически исключить такой возможной связи.

Скулачев также отметил, что вне зависимости от конкретной вакцины есть люди, которые в принципе не переносят прививки. У них развивается быстрая аллергическая реакция (анафилактический шок), которую можно купировать, но рядом должен находиться врач и следить.

"Такая опасность есть, это происходит с любыми вакцинами. Людям, у которых однажды развивалась похожая реакция на прививку, к сожалению, прививаться нельзя", – сообщил специалист.

Если вакцина эффективна, если она защищает от заражения тяжелой болезнью, такой как полиомиелит, коронавирус, тяжелые формы гриппа, Эбола, то риски заражения людей от болезни гораздо выше, чем риски от вакцинации.
Максим Скулачев
ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог

При этом Скулачев отметил, что AstrаZeneca – это "самая неудачная среди четырех главных вакцин в мире" и "у нее меньше эффективность".

Тем не менее ни у одного профессионала не вызывает сомнения, что соотношение польза/риск даже в случае вакцинации AstraZeneca очень сильно перевешивает в сторону пользы.
Максим Скулачев
ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог

Именно поэтому комитет фармаконадзора по оценке рисков европейского лекарственного регулятора ЕМА после приостановки применения вакцины выпустила официальный релиз о ее возобновлении, сообщил эксперт.

Скулачев добавил, что польза несравнимо перевешивает риски побочных эффектов также для остальных вакцин. "Если вы заболеете ковидом, то ваши риски в тысячу раз больше, чем при вакцинации", – заключил Скулачев.

Ранее в Центре Гамалеи сообщили о потенциальной третьей волне COVID-19. По мнению специалистов, она может наступить в России в апреле – мае.

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Лоскутникова Наталья

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