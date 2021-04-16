Ожидаемая продолжительность жизни в РФ снизилась в условиях пандемии – Мурашко

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась в условиях пандемии, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Пандемия новой коронавирусной инфекции, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие, обусловила негативные демографические тенденции", – сказал глава Минздрава РФ.

В то же время младенческая смертность достигла своего исторического минимума, составив 4,5 на тысячу родившихся живыми при плане 4,9. Средняя продолжительность жизни в стране в 2019 году составляла 73,4 года.

Ранее стало известно, что на фоне пандемии ожидаемая продолжительность жизни в РФ снизилась впервые с 2003 года. По итогам 2020 года ожидаемая продолжительность жизни в стране составила 71,1 года. По прогнозам специалистов, в этом году данный показатель составит 71,7 года, в 2022-м – 72,3 года, в 2023-м – 72,9 года, в 2024-м – 73,6 года.