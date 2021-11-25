Сенатор высказался за признание зарубежных вакцин в РФ

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Сенатор и заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что в России следует признать зарубежные вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению представителя Совфеда, такое решение России могло бы дать сигнал Евросоюзу и другим странам, которые в свою очередь могли бы признать российские препараты.

"Здесь речь не идет о применении вакцин на территории других государств, речь о признании факта вакцинации", – подчеркнул сенатор.

Круглый дополнительно призвал обеспечить взаимное признание вакцин в рамках стран ЕАЭС. Он отметил, что обычные граждане на данный момент испытывают значительные неудобства, связанные с разногласиями по прививкам.

Президент РФ Владимир Путин ранее в ноябре призвал к скорейшему признанию COVID-сертификатов в мире. В ускорении данного процесса глава государства видит значительную роль Всемирной организации здравоохранения.

