Сенатор высказался за признание зарубежных вакцин в РФ

Фото: depositphotos/marcbruxelle
Сенатор и заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что в России следует признать зарубежные вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению представителя Совфеда, такое решение России могло бы дать сигнал Евросоюзу и другим странам, которые в свою очередь могли бы признать российские препараты.
"Здесь речь не идет о применении вакцин на территории других государств, речь о признании факта вакцинации", – подчеркнул сенатор.
Круглый дополнительно призвал обеспечить взаимное признание вакцин в рамках стран ЕАЭС. Он отметил, что обычные граждане на данный момент испытывают значительные неудобства, связанные с разногласиями по прививкам.
Президент РФ Владимир Путин ранее в ноябре призвал к скорейшему признанию COVID-сертификатов в мире. В ускорении данного процесса глава государства видит значительную роль Всемирной организации здравоохранения.
В два раза вырос спрос на вакцинные туры у россиян
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: