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Экономика

13:47

Орешкин рассказал о влиянии "Омикрон"-штамма коронавируса на мировую экономику

экономика

Фото: kremlin.ru

Мировая экономика из-за нового штамма коронавируса "Омикрон" может развиваться по трем сценариям, рассказал помощник президента России Максим Орешкин.

По его словам, один из сценариев негативный. Он возможен, если вирус будет распространяться быстрее, а тяжесть заболевания останется высокой. Негативно на мировую экономику повлияет и неэффективность вакцин против нового штамма.

"Это самый негативный сценарий. Он, конечно же, всю историю с коронавирусом во многом может запустить по новой", – цитирует Орешкина РИА Новости.

Второй возможный сценарий Орешкин назвал ложным. Помощник президента напомнил, что, помимо штаммов "Дельта" и "Омикрон", были и другие, которые сначала вызывали обеспокоенность, а после о них быстро забывали.

Последний сценарий, по мнению Орешкина, – позитивный. Он возможен в том случае, если при быстром распространении вируса тяжесть заболевания будет не очень высокая.

"Ряд свидетельств сейчас из Африки, ряд комментариев говорят о том, что есть такая вероятность не очень тяжелого протекания болезни. При таком сценарии новый штамм может вытеснить "Дельту" из популяции, но при этом тяжесть заболевания будет меньше", – подчеркнул Орешкин.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

В министерстве иностранных дел РФ сообщили, что власти рассматривают возможные решения на фоне распространения нового "Омикрон"-штамма коронавируса. О мерах должен объявить Оперативный штаб во главе с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

Российские вакцины против коронавируса адаптируют к новому штамму "Омикрон"

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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