Иммунолог назвал способ защититься от "Омикрон"-штамма

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Защититься от нового штамма коронавируса "Омикрон" поможет ревакцинация через 5–6 месяцев, рассказал иммунолог Николай Крючков.
"Надо срочно, параллельно с прививочной кампанией, заняться ревакцинацией. Причем, прививка через шесть месяцев, с учетом появления "Омикрона", это очень большой период. При прежних штаммах такой срок был нормальным, но сейчас лучше всего проводить процедуру через пять месяцев", – сказал специалист в беседе с Ura.ru.
Людям с хроническими заболеваниями следует сделать повторную прививку через 4 месяца, добавил Крючков. По его словам, ранняя ревакцинация обеспечивает хороший титр нейтрализующих антител.
"Если человеку сделали две прививки и бустер, или он переболел и вакцинировался, или вакцинировался и переболел, то он получил "гибридный иммунитет", то есть антител много и нейтрализующих достаточно", – добавил он.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ученые проверят эффективность "Спутника V" против "Омикрона". Исследование займет десять дней.
До этого специалисты крупнейшего израильского медицинского центра имени Хаима Шибы выяснили, что люди, получившие вторую дозу Pfizer пять или шесть месяцев назад, не обладают защитой от "Омикрон"-штамма, но сохраняют защиту от "Дельты". Участие в исследовании приняли вакцинированные сотрудники израильского центра. Их разделили на две группы. В первую вошли те, кто поставил вторую прививку около полугода назад, во вторую – уже получившие третью прививку.
По словам одного из руководителей научной работы профессора Гили Регев Йохай, такая ситуация является тревожной. В то же время она отметила, что хорошая новость заключается в том, что после бустерной дозы защита от "Омикрона" возрастает в сотни раз. Она также подчеркнула, что у ученых пока нет данных о том, уменьшится ли защита со временем.
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