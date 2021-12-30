В Минобрнауки заявили об отсутствии планов вводить дополнительные ограничения в вузах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Необходимости вводить дополнительные ограничения в вузах из-за коронавируса, в том числе из-за штамма "Омикрон", сейчас нет. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По его словам, университеты адаптировались, все необходимые решения принимаются.

Оценивая влияние коронавируса на систему высшего образования, министр высказал мнение, что она стала более децентрализованной.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что острых вспышек заболевания коронавирусом в школах России нет, поэтому незамедлительных федеральных мер не требуется. В министерстве уточнили, что за последнюю неделю на карантин ушли 8 школ.

За минувшие сутки в России выявили 21 073 новых случая коронавирусной инфекции. Из них на Москву пришелся 2 661 случай.

От последствий COVID-19 в столице скончался 71 пациент, а выздоровели 2 495 горожан. Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию в Москве перенесли 1 865 970 человек.

