В школах РФ нет острых вспышек заболевания COVID-19 – Минпросвещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Острых вспышек заболевания коронавирусом в школах России нет, поэтому незамедлительных федеральных мер не требуется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

В министерстве рассказали, что за последнюю неделю карантин объявили в 8 школах.

"Меры по закрытию классов и переводу на временное дистанционное обучение затронули менее 0,9% учащихся", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве коронавирусом с начала пандемии переболели 245 тысяч детей. По словам заммэра Анастасии Раковой, 11 тысяч детей лечились от заболевания в стационарах.

