В школах РФ нет острых вспышек заболевания COVID-19 – Минпросвещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Острых вспышек заболевания коронавирусом в школах России нет, поэтому незамедлительных федеральных мер не требуется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.
В министерстве рассказали, что за последнюю неделю карантин объявили в 8 школах.
"Меры по закрытию классов и переводу на временное дистанционное обучение затронули менее 0,9% учащихся", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Москве коронавирусом с начала пандемии переболели 245 тысяч детей. По словам заммэра Анастасии Раковой, 11 тысяч детей лечились от заболевания в стационарах.
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