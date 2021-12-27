В Москве коронавирусом переболели 245 тысяч детей с начала пандемии

Фото: depositphotos/aksenovko
В Москве коронавирусом с начала пандемии переболели 245 тысяч детей, рассказала РИА Новости заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, 11 тысяч детей лечились от заболевания в стационарах. Ракова отметила, что вирус стал больше приспосабливаться к молодому поколению.
"Мы начали госпитализировать в эту волну по 20–30 детей ежедневно, а при "уханьском" штамме у нас случаи были единичны, только у детей с серьезной сопутствующей патологией", – уточнила Ракова.
Она отметила, что ранее дети практически не болели, а были лишь переносчиками. Сегодня медики наблюдают у них острое респираторное заболевание с высокой температурой.
У несовершеннолетних пациентов с "Омикроном", по словам британского врача Дэвида Ллойда, может появляться сыпь. Он отметил, что до 15% детей сталкивались с необычной сыпью.
ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей и подростков от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: