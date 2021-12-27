В Москве коронавирусом переболели 245 тысяч детей с начала пандемии

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В Москве коронавирусом с начала пандемии переболели 245 тысяч детей, рассказала РИА Новости заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, 11 тысяч детей лечились от заболевания в стационарах. Ракова отметила, что вирус стал больше приспосабливаться к молодому поколению.

"Мы начали госпитализировать в эту волну по 20–30 детей ежедневно, а при "уханьском" штамме у нас случаи были единичны, только у детей с серьезной сопутствующей патологией", – уточнила Ракова.

Она отметила, что ранее дети практически не болели, а были лишь переносчиками. Сегодня медики наблюдают у них острое респираторное заболевание с высокой температурой.

У несовершеннолетних пациентов с "Омикроном", по словам британского врача Дэвида Ллойда, может появляться сыпь. Он отметил, что до 15% детей сталкивались с необычной сыпью.

