Вопрос вакцинации детей от COVID-19 должны решать родители и врачи – глава Минпросвещения

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Вопрос вакцинации детей от коронавируса находится в компетенции врачей, кроме того, необходимо учитывать мнение родителей. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Он отметил, что министерство находится в тесном контакте с Минздравом по этому вопросу.

"Сейчас идет третья фаза. <...> В целом российская вакцина, на мой взгляд, работает и дает хороший результат. Что касается детей и прививок детей – это полностью компетенция врачей, Министерства здравоохранения, и вопрос должны решать сами родители. Или ребенок, если он совершеннолетний", – приводит слова Кравцова ТАСС.

Он также сообщил, что ведомство не планирует продлевать зимние каникулы для школьников из-за пандемии и рекомендовать образовательным учреждениям уйти на отдых раньше запланированного срока. По словам Кравцова, этот вопрос регионы должны решать самостоятельно. Он напомнил, что власти Москвы рекомендовали школам уйти на новогодние каникулы на два дня раньше, с 27 декабря.

"Здесь никак это не отражается на учебной программе и на содержании. Потому что конец года – это в основном повторение уже пройденного материала. В этом отношении опасений нет. Что касается остальных регионов, то здесь очень индивидуально", – подчеркнул он.

Кравцов также отметил, что в 2022 году дистанционный формат обучения в школах планируют использовать только в исключительных случаях, пока же предпосылок для этого нет.

"Дистанционный формат в исключительных случаях, если это будет как-то связано с эпидемиологической ситуацией. Но пока мы не видим ситуации, чтобы этот формат использовать или продлевать каникулы. Будем смотреть, как праздники будут идти, какая будет эпидемиологическая ситуация", – сказал глава Минпросвещения.

Кравцов также обратился к учителям и школьникам с просьбой соблюдать рекомендации Роспотребнадзора во время новогодних праздников.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России стартовало исследование популяционного иммунитета к коронавирусу среди детей от года до 17 лет.