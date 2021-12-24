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Общество

20:43

Росздравнадзор уточнил условия выпуска "Спутника М" в гражданский оборот

медицина общество

Фото: depositphotos/anyaivanova@gmail.com

Росздравнадзор выдал разрешение на выпуск первого компонента вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М". В ведомстве объяснили, когда препарат поступит в гражданский оборот, передает ТАСС.

"Выданы разрешения на две партии первого компонента вакцины "Спутник М". Только когда будут выданы разрешения на второй компонент, вакцина будет выпущена в гражданский оборот", – уточнили в Росздравнадзоре.

Ранее на сайте реестра ведомства было указано, что вакцина "Спутник М" выпущена в гражданский оборот.

Препарат для профилактики коронавируса у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно был зарегистрирован в России 24 ноября. "Спутник М" является двухкомпонентной вакциной, уколы производятся с разницей в 21 день.

С 12 до 15 лет вакцинировать будут только с разрешения родителей. С 15 лет потребуется собственное согласие ребенка.

В России выявлено 10 343 353 случая коронавируса. За весь период умерли 302 269 человек, выздоровели 9 180 379.

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