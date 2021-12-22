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Общество

21:18

Песков заявил об эффективности "Спутника V" и "Спутника Лайт" против "Омикрона"

власть медицина общество

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Российские вакцины от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" являются наиболее эффективными против штамма "Омикрон" среди всех имеющихся в настоящее время препаратов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее специалисты российского Центра имени Гамалеи выявили нейтрализующие антитела к "Омикрон"-штамму коронавируса у ревакцинированных препаратом "Спутник V".

В Центре отметили, что вакцина вызывает устойчивый ответ антител к "Омикрону", а также защищает от тяжелого течения болезни, в том числе госпитализации.

В России выявлено 10 292 983 случая коронавируса. За весь период умерли 300 269 человек, выздоровели 9 097 521.

Антитела к "Омикрону" нашли у ревакцинированных "Спутником V"

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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