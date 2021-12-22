Песков заявил об эффективности "Спутника V" и "Спутника Лайт" против "Омикрона"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Российские вакцины от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" являются наиболее эффективными против штамма "Омикрон" среди всех имеющихся в настоящее время препаратов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее специалисты российского Центра имени Гамалеи выявили нейтрализующие антитела к "Омикрон"-штамму коронавируса у ревакцинированных препаратом "Спутник V".
В Центре отметили, что вакцина вызывает устойчивый ответ антител к "Омикрону", а также защищает от тяжелого течения болезни, в том числе госпитализации.
В России выявлено 10 292 983 случая коронавируса. За весь период умерли 300 269 человек, выздоровели 9 097 521.
Антитела к "Омикрону" нашли у ревакцинированных "Спутником V"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: