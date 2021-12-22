Песков рассказал об уровне антител к коронавирусу у Путина

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У Владимира Путина сохраняется высокий титр антител к коронавирусной инфекции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У него действительно очень высокий уровень антител, у него титры очень высокие", – сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

Песков напомнил, что президент недавно прошел ревакцинацию, получив бустерную дозу препарата, а также принял участие в эксперименте с назальной вакциной.

"Поэтому, я надеюсь, это достаточный уровень защиты", – добавил представитель Кремля.

24 ноября Владимир Путин сообщил, что испытал назальную вакцину от COVID-19. Вторую часть процедуры президенту сделал замглавы Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

По словам Пескова, президент сделал назальную вакцину на следующий день после ревакцинации "Спутником Лайт".