Песков рассказал об уровне антител к коронавирусу у Путина

Фото: kremlin.ru
У Владимира Путина сохраняется высокий титр антител к коронавирусной инфекции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У него действительно очень высокий уровень антител, у него титры очень высокие", – сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
Песков напомнил, что президент недавно прошел ревакцинацию, получив бустерную дозу препарата, а также принял участие в эксперименте с назальной вакциной.
"Поэтому, я надеюсь, это достаточный уровень защиты", – добавил представитель Кремля.
24 ноября Владимир Путин сообщил, что испытал назальную вакцину от COVID-19. Вторую часть процедуры президенту сделал замглавы Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
По словам Пескова, президент сделал назальную вакцину на следующий день после ревакцинации "Спутником Лайт".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: