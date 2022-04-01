Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения в отношении российских СМИ

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Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить ограничения в отношении каналов российских СМИ и других ресурсов на YouTube. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Роскомнадзор призывает компанию Google незамедлительно <...> обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством", – отметили в РКН.

1 марта европейский офис компании Google принял решение о блокировке YouTube-каналов, связанных с телеканалом RT и информационным агентством Sputnik. До этого видеохостинг YouTube заблокировал монетизацию ряда российских каналов.

Позже в Роскомнадзоре потребовали от Google снять ограничения YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов и обеспечить доступ к ним для российских пользователей, а также прекратить распространение угроз в адрес россиян на площадке видеохостинга. Реакции от компании тем не менее не последовало.

