Пригожин сообщил о скорой блокировке YouTube

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Основатель и руководитель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что YouTube в скором времени будет закрыт, а россияне, которые продолжат им пользоваться, будут привлечены к ответственности. Об этом в телеграм-канале сообщает его пресс-служба.

Видеохостинг предприниматель назвал "чумой нашего времени".

"В ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание после того, как он будет запрещен", – сообщил он.

Также Пригожин уточнил, что пользующиеся сервисом российские граждане являются предателями свой страны, своего народа, а также предыдущих и будущих поколений.

О необходимости рассмотреть блокировку платформы в случае, если она продолжит "заниматься систематическим и осознанным нарушением законодательства РФ", заявил глава "Газпром-медиа" Александр Жаров. Его слова передает РБК.

Он подчеркнул, что часть пользователей даже после блокировки продолжит пользоваться американским видеохостингом через VPN. Однако он не исключает, что другая часть россиян перейдет на национальный сервис Rutube.

Несмотря на заявления Пригожина и Жарова глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что о подобном запрете в нижней палате парламента слышат впервые. Об этом сообщается в телеграм-канале URA.RU.

Ранее руководитель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" попросил генерального прокурора России Игоря Краснова провести проверку деятельности YouTube. Он уточнил, что сразу после начала спецоперации на YouTube начали вести информационную войну против России. Пригожин считает, что этими действиями хотят очернить образ РФ в глазах пользователей.

Эксперт прокомментировала блокировку YouTube канала Госдумы

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