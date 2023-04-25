Евросоюз усилит контроль за Twitter, YouTube и Wikipedia

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Евросоюз усилит контроль над 19 онлайн-платформами, включая Twitter, YouTube и Wikipedia, а также над соцсетями Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

"Сегодня комиссия приняла первые решения о внесении в список <...> 17 очень крупных онлайн-платформ и двух очень крупных поисковиков, которыми ежемесячно пользуются по меньшей мере 45 миллионов человек", – указано в уведомлении органа.

В список включили Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube и Zalando, а также поисковики Bing и Google.

Вышеперечисленные компании должны в течение четырех месяцев перестроить свои платформы под новое законодательство ЕС. ЕК требует обеспечить защиту персональных данных интернет-пользователей, ограничить вредоносный контент и дезинформацию и установить четкие правила пользования.

Ранее Евросоюз пригрозил Илону Маску запретить социальную сеть Twitter на своей территории. В Брюсселе предупредили, что если платформа не будет следовать правилам ЕС о модерации контента в рамках закона о цифровых услугах, то она может быть заблокирована. Согласно сообщениям источников, Маск неоднократно называл данный закон "очень разумным".