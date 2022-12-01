Евросоюз пригрозил Маску запретом Twitter – СМИ

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Евросоюз пригрозил запретить Twitter на свой территории, если владелец соцсети Илон Маск не будет соблюдать правила ЕС о модерации контента. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times.

По информации собеседников издания, данную угрозу озвучил еврокомиссар Тьерри Бретон во время видеовстречи с Маском, которая прошла накануне.

Отмечается, что Бретон заявил о необходимости придерживаться определенного списка правил. В частности, Twitter должен создать четкие критерии, по которым тот или иной пользователь может быть заблокирован, ввести "агрессивное" преследование дезинформации, отказаться от произвольного восстановления заблокированных пользователей и дать согласие на аудит соцсети к лету следующего года.

Уточняется, что если Twitter не будет придерживаться данных правил, то компания рискует нарушить новый закон ЕС о цифровых услугах. Источники также сообщили, Маск неоднократно называл данный закон "очень разумным" и заявлял, что он должен применяться во всем мире.

Ранее в Twitter сообщили, что с 23 ноября 2022 года соцсеть больше не применяет политику борьбы с вводящей в заблуждение информацией о коронавирусной инфекции.

До этого стало известно, что компания Apple угрожает удалить Twitter из магазина приложений App Store.



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