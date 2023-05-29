Эксперт объяснил, почему невозможно бороться с VPN-сервисами

Сенатор Артем Шейкин предложил создать систему, которая бы полностью блокировала в России доступ к нежелательным сайтам. По его мнению, аналог "китайского файервола" нужен из-за сильного внешнего давления. Сложно ли выстроить такую защиту и есть ли в ней необходимость – в материале Москвы 24.

Все под контролем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Система, которая не позволит обходить блокировку нежелательного контента, необходима из-за беспрецедентного внешнего давления, подчеркнул член конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин. Кроме того, ряд зарубежных сервисов продолжает игнорировать российское законодательство. Если ситуация не изменится, понадобятся более жесткие методы защиты от противоправного контента, отметил сенатор в беседе с РИА Новости.





Артем Шейкин член конституционного комитета Совета Федерации В Российской Федерации с учетом беспрецедентного давления со стороны стран Запада, явной недружественной политики, полагаю, необходим аналог "китайского файервола", который будет способен полностью блокировать доступ к нежелательным интернет-ресурсам, включая VPN-сервисы, если будет продолжаться игнорирование российского законодательства.

Одним из ресурсов, который игнорирует российские законы, Шейкин назвал "Википедию". По его словам, сайт стал информационным оружием Запада, так как многие исторические и политические факты об РФ там намеренно искажены.

"Как показывает практика последних лет, саморегулирование социальных сетей и интернет-площадок обеспечить достаточно сложно, требуется более ответственный подход к регулированию этой отрасли", – заключил Шейкин.



Проект "Золотой щит", который больше известен в мире как "Великий китайский файервол", заработал в КНР в 2003 году. Это система государственной цензуры, которая блокирует доступ к ряду зарубежных сервисов. Среди них – Google, YouTube, соцсети Facebook и Instagram (обе принадлежат Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), а также Twitter и Twitch. Кроме того, закрыт доступ к сайтам некоторых ведущих мировых СМИ.



Опыт Поднебесной – панацея?

Для создания в России аналога "китайского файервола" потребуется дополнительное программное обеспечение, а также фильтры и группы серверов, отметил в беседе с Москвой 24 генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. Однако бороться с VPN-сервисами практически невозможно, так как этот трафик очень сложно отследить.





Арсений Щельцин генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Грубо говоря, чтобы заблокировать VPN, нужно заблокировать весь интернет. Потому что каждый гаджет может быть посредником при входе на тот или иной сайт. Просто так сделать барьер не получится, и Китай также не решил эту задачу.

Основная проблема в работе зарубежных сервисов заключается не столько в невыполнении российских законов, сколько в намеренной враждебной пропаганде с их стороны. В то же время сами пользователи выбирают в первую очередь привычные им сервисы, а уже потом интересуются вопросами безопасности, считает он.

Бороться с антироссийской пропагандой со стороны западных ресурсов можно не только созданием аналога "китайского файервола", подчеркнул специалист.

"Есть более мягкий европейский вариант, как там борются с американскими ресурсами, которые нарушают приватность. Они вынуждают сервисы платить большие штрафы либо блокируют их на время. Это тот путь, который мы уже применили. Единственное, практика крупных штрафов для западных сервисов появилась в России не так давно", – сказал Щельцин.

Но в вопросе работы западных сервисов нужно действовать в том числе в интересах общества. На том же YouTube или "Википедии" есть много полезного познавательного контента, и закрытие этих сервисов может сильно ударить по россиянам, предупредил Щельцин.

Чтобы решить эту проблему, необходимо развивать свои ресурсы и стимулировать граждан ими пользоваться. В Китае пошли именно таким путем: несмотря на возможность смотреть YouTube через VPN, многим жителям Поднебесной он просто не нужен. В стране есть множество собственных аналогичных сервисов, которые на порядок интереснее местным зрителям. Это то, к чему нужно стремиться российским площадкам, и у них в этом плане еще все впереди, уверен Щельцин.



