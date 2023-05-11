В РФ хотят обязать цифровые платформы самостоятельно удалять незаконный контент

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Цифровые платформы в РФ обяжут самостоятельно модерировать контент и удалять его, если он нарушает российское законодательство. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Депутат привел в пример украинский трек "Горит москаль", который был размещен в "Яндекс Музыке" незадолго до 9 Мая, но затем удален. По его словам, подобные русофобские и экстремистские композиции появляются на платформе регулярно, их можно найти и сейчас.

Парламентарий считает, что цифровые площадки не должны допускать "подобную дичь". Тем не менее он уверен, что самостоятельно, без давления закона, сервисы модерировать загружаемый контент не будут.

"В этой связи вместе с Роскомнадзором начинаем разработку законодательной инициативы, которая обяжет такие платформы модерировать свое содержание и инициативно удалять все, что нарушает закон. Аналогичную норму мы ранее приняли для соцсетей", – заявил Хинштейн.

Он добавил, что за нарушения, связанные с публикацией и модерацией контента, планируется ввести крупные штрафы. Соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму до конца весенней сессии, подытожил Хинштейн.

Ранее суд в Москве оштрафовал Google на три миллиона рублей за неудаление роликов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, руфинга и дискредитирующих ВС РФ. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения.

