Удалить профиль в соцсети Threads можно только вместе с аккаунтом Instagram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Удалить аккаунт в Threads от корпорации Meta (признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена) возможно только вместе с профилем пользователя в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Об этом сообщает "Газета.ру", журналисты которой изучили политику конфиденциальности новой соцсети.

"Вы можете в любое время деактивировать свой профиль Threads, но, чтобы удалить его, вам понадобится удалить аккаунт Instagram", – говорится в документе.

Также в нем сказано, что Threads является частью Instagram. Оттуда же следует, что аккаунты соцсетей связаны, поскольку для взаимодействия в рамках Threads пользователю необходимо иметь страницу в Instagram.

Запуск новой платформы от Meta уже прокомментировали в Роспотребнадзоре. В беседе с РИА Новости представитель ведомства отметил, что соцсеть сможет работать в России без ограничений, если будет соблюдать местное законодательство.

"Интернет-площадки, которые посещают российские пользователи, должны оперативно удалять социально опасный контент и противодействовать распространению деструктивных материалов. Для жалоб пользователей <...> соцсети обязаны иметь форму обратной связи", – напомнили в Роскомнадзоре.

Социальная сеть Threads, которая позиционируется как аналог Twitter, стала доступна для скачивания на iOS и Android 6 июля. Приложение доступно пользователям из более чем 100 стран мира, в том числе России. По словам создателей, оно предназначено для обмена идеями и трендами с помощью текста.

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