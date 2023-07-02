Маск снова изменил суточные лимиты на чтение постов в Twitter

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Владелец социальной сети Twitter Илон Маск вновь изменил суточные лимит на число твитов, которые пользователь может прочитать за день. Об этом он писал в своем аккаунте в Twitter.

"Теперь до 10 тысяч, 1 тысячи и 500 (лимит твитов для верифицированных учетных записей, не прошедших проверку и новых непроверенных учетных записей соответственно. – Прим. ред.)", – отметил Маск.

По словам владельца соцсети, эти нововведения необходимы из-за высокого уровня сбора данных и манипулирования системой.

Ранее Маск заявил, что верифицированные учетные записи ограничены чтением 6 тысяч сообщений в день, для аккаунтов, которые не прошли проверку, ограничение составляет 600 сообщений в день. Новые непроверенные учетные записи могут прочитать 300 сообщений за сутки.

30 июня Twitter начал запрашивать от посетителей регистрацию. По данным СМИ, теперь твиты других пользователей могут просматривать только авторизованные пользователи. Если авторизации нет, тогда всплывает окно с предложением войти в аккаунт или пройти регистрацию.

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