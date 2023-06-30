Маск допустил проведение поединка с Цукербергом в Колизее

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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск допустил, что его бой с главой корпорации Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марком Цукербергом может состояться в Колизее. Об этом предприниматель написал у себя в Twitter.

"Есть шанс, что бой пройдет в Колизее", – отметил он, не уточнив, о каком именно колизее идет речь (например, стадион с таким названием есть в Лос-Анджелесе).

Затем в треде Маск закрепил видеоролик с отрывком из комедийного фильма "Житие Брайана по Монти Пайтону", в котором показана сцена битвы гладиаторов.

О планах Илона Маска и Марка Цукерберга сразиться на ринге стало известно на прошлой неделе. Поводом для "драки" стала появившаяся недавно информация о том, что Meta планирует создать аналог Twitter, которым с недавних пор владеет Маск.

В качестве вероятного места проведения боя сначала был назван "вегасский октагон" (вероятно, арена UFC Apex). Позже, однако, появилась информация о том, что мать основателя Tesla Мэй Маск якобы отменила бой своего сына с Цукербергом. Женщина заметила, что далее поединок продолжится только на словах, а его победителем станет тот, кто окажется смешнее.



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