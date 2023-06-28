Канадская студия выпустила игру по мотивам боя Маска и Цукерберга

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Канадская студия Blue Wizard выпустила игру Zuck v Musk. В ней основатель Tesla Илон Маск и глава корпорации Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг сражаются на ринге. Об этом сообщает портал PCMag.

Игра с 2D-графикой бесплатная, запустить ее можно в веб-версии на сайте zuckvmusk.com с ПК или мобильных устройств с неэкранным сенсорным управлением. Уточняется, что Zuck v Musk – это модифицированная игра WrestleBros от той же студии. Специалисты вырезали из нее всех участников и добавили Маска с Цукербергом.

Как передает портал, в игре есть два режима: одиночный и мультиплеер, который позволяет играть с друзьями. В Zuck v Musk можно наносить удары локтем, кулаком и отбрасывать противника.

22 июня Цукерберг и Маск договорились сразиться на ринге, после появления информации о планах Meta создать аналог Twitter. После этого мать Маска отменила бой своего сына с главой корпорации Meta. Она предложила им сразиться на словах.

28 июня Маск провел тренировку по боевым искусствам с блогером, ученым, обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом. Последний сообщил об этом в Twitter.

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