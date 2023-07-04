Пользователи из РФ смогут скачать аналог Twitter от Meta

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователи из России могут оформить предзаказ на скачивание сервиса Threads, который является аналогом Twitter, от корпорации Meta (признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена). Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что предзаказ бесплатный, пока он доступен только в App Store. В карточке приложения указано, что основной период скачивания начнется 6 июля 2023 года.

9 июня в СМИ появилась информация, что Meta планирует запуск приложения, которое призвано стать аналогом Twitter. Добавлялось, что главный директор по продуктам в Facebook Meta Platforms Крис Кокс представил отдельное приложение, которое будет запускаться через Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ)

После этого владелец Twitter Илон Маск вызвал главу корпорации Meta Марка Цукерберга на бой, тот согласился. Затем мать Маска отменила бой своего сына с главой корпорации Meta. Она предложила им сразиться на словах. Однако это не помешало Маску провести тренировку по боевым искусствам с блогером, ученым, обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом.

В римском Колизее отказались проводить бой Маска и Цукерберга