МВД объявило в розыск псковского журналиста Камалягина по уголовной статье

Фото: телеграм-канал "Денис Камалягин" (Денис Камалягин признан в РФ иноагентом)

Главного редактора издания "Псковская губерния" Дениса Камалягина (признан в РФ иноагентом) объявили в розыск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.

Отмечается, что он разыскивается по статье УК РФ, но не уточняется, по какой.

Пресс-служба УМВД России по Псковской области сообщила агентству, что в отношении журналиста возбуждено уголовное дело за дискредитацию ВС РФ (часть 1 статьи 280.3 УК РФ).

На данный момент журналист находится за пределами России, говорится в сообщении. Его включили в реестр иноагентов в конце 2020 года.

Ранее МВД РФ объявило в розыск начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова. В базе также не указывается, по какой статье он был объявлен в розыск.

До этого в розыск объявили журналистку Машу Гессен. Она разыскивается по уголовной статье.

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