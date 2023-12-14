МВД РФ объявило в розыск начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова

Фото: gur.gov.ua

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, обвиняемый в терроризме, объявлен в розыск. Об этом со ссылкой на базу МВД России сообщает ТАСС.

"Буданов Кирилл Алексеевич разыскивается по статье УК", – указано в базе.

В базе не указывается, по какой статье он был объявлен в розыск.

Ранее Буданов заявлял, что украинская сторона будет продолжать совершать нападения на россиян по всему миру. Таким образом он ответил на слова представителя СМИ о том, что спецслужбы США признали Украину причастной к смерти журналистки Дарьи Дугиной.

После этого Москва представила в Совбезе ООН письмо в связи с заявлениями Буданова.

До этого сообщалось, что в базу розыска МВД также попали украинские генералы Михаил Драпатый и Виктор Николюк.