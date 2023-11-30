Россия возбудила более 3 тыс уголовных дел по преступлениям Украины – МИД РФ

Фото: 123RF/mikrokon

Российские следственные органы возбудили уже 3 286 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных украинскими военными и политическим руководством Украины. Об этом сообщается в докладе министерства иностранных дел РФ о героизации нацизма и проявлениях неонацизма и расизма.

"Преступления против мирного населения Донбасса и Украины, совершенные киевским военным и политическим руководством, националистами и представителями украинских силовых структур, с 2014 года фиксирует и расследует Следственный комитет", – следует из документа на сайте МИД.

В ведомстве добавили, что среди таких преступлений числятся геноцид, терроризм, убийства, жестокое обращение с мирным населением, умышленное уничтожение и повреждение имущества, а также применение в боевых действиях запрещенных средств и методов.

Ранее столичный суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу по делу о фейках про российскую армию. Ей вменяют совершение преступления по статье "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам национальной ненависти".