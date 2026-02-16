Какие традиции нужно соблюдать на масленичной неделе

Масленичная неделя в 2026 году отмечается с 16 по 22 февраля. Каждый из семи дней имеет свои обычаи и значение. О традициях праздника, помимо приготовления блинов, расскажет Москва 24.

Корни торжества

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Масленица изначально была языческим праздником и символизировала переход от зимы к весне. Во время гуляний особое место отводилось ритуалам, которые, по поверьям, способствовали скорому уходу холодов и щедрому урожаю.

Со временем обычаи немного изменились, а праздник стал массовым: было принято строить горки и снежные городки, кататься на лошадях, устраивать гулянья и петь песни. А одним из ключевых атрибутов стало чучело из соломы, которое тоже называется Масленицей. Сначала его "встречали", задабривали, вовлекали в гуляние и забавы, а в последний день сжигали на костре.

Главное угощение в эти дни – блины, которые стали готовить на Масленицу как символ солнца. Испечь их надо много, чтобы хватило самим и гостям, плюс несколько нужно было бросить в костер. Считалось, что так можно было облегчить существование душ умерших родственников в потустороннем мире и задобрить духов предков для хорошего урожая. На стол к блинам обязательно подавали масло.

С приходом христианства шумный, разгульный праздник был не очень уместен, ведь масленичная неделя шла как раз перед Великим постом. В православии этот период называется Сырной или Сыропустной седмицей: мясо уже нельзя, но молочные продукты, яйца и рыба пока разрешены. Для верующих Масленица стала неделей отдыха перед постом.

В узкую Масленицу – прибираться, в широкую – гулять

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Праздничная неделя делится на два периода: узкая и широкая Масленица. В первый – с понедельника по среду – можно заниматься делами по хозяйству, а во второй – с четверга по воскресенье – стоит отложить дела и отдохнуть.

У каждого из семи дней масленичной недели есть свое название и традиции, уходящие корнями в языческие времена. В понедельник – встреча: сваты (родители мужа и жены) ходили друг к другу в гости, и их нужно было накормить как следует. В понедельник же выпекали и первый блин. По разным поверьям, его отдавали или нищим, или путникам, чтобы те помянули усопших, или же съедали сами, но обязательно с молитвой об умерших родственниках. Также в этот день спешили закончить развлечения на площадях: качели, ледяные горки и снежные крепости.

Во вторник – заигрыши. Устраивали смотрины: молодые собирались, чтобы пообщаться и присмотреться друг к другу. Если родители парня и девушки договаривались о свадьбе, ее планировали сыграть после окончания Великого поста, на Красную горку. В этот день также было принято приглашать в гости родственников и друзей и щедро угощать их.

В среду – лакомка, или скоромная среда: зять вместе с друзьями и родственниками должен прийти к теще на блины. Хозяйка должна быть особенно ласкова к нему, ведь считалось, что чем более явное расположение она выкажет, тем лучше приживется ее дочь в новой семье.

Четверг – разгуляй, или широкий четверг – знаменовал начало широкой Масленицы. Это означало, что все работы по дому и хозяйству пора отложить – в противном случае это считалось плохой приметой. Люди шли на площади, чтобы поучаствовать в массовых гуляниях. Традиционными развлечениями считались кулачные бои, катания на лошадях и повозках, хороводы, катания с горок и игры в снежки, прыжки через огонь, песни и пляски. Игнорировать всеобщее веселье считалось дурной приметой: по поверьям, тех, кто не пришел, могли настигнуть неудачи и горести.

В пятницу – тещины вечерки: мама жены с подругами и родственниками наносит зятю ответный визит. Хозяин с супругой должны принять и от души накормить гостей.

В субботу – золовкины посиделки: невесткам нужно пригласить в гости золовок (сестер мужа) и других родственниц возлюбленного. Разрешалось позвать и свою родню, подруг, но было правило: если золовки в браке, то и остальные гостьи должны быть замужние, и наоборот. Всем пришедшим стоило подготовить небольшие подарки.

В воскресенье – проводы, или Прощеное воскресенье – следовало сначала сходить в баню, а к вечеру собраться на площади. Наступала кульминация Масленицы – торжественное сожжение чучела. Считалось, что пепел нужно рассеять по полям, чтобы в будущем году получился щедрый урожай.

Среди верующих в этот день принято просить прощения друг у друга, поминать усопших и посещать кладбища. Также воскресенье – последний день перед Великим постом, когда можно употреблять продукты животного происхождения, поэтому нужно было успеть доесть всю праздничную еду. Нельзя выбрасывать пищу или дать ей пропасть, лучше раздать нищим или сжечь.

